Привет! Меня зовут Сергей, и я начинающий фрилансер в области текста и перевода. Я предлагаю услуги написания и редактирования текстов на русском и английском языках, а также перевода текстов с английского на русский и обратно.

Я закончил курсы английского языка.

Я люблю работать с языком и занимаюсь поиском новых знаний в области лингвистики и стилистики. Я готов выполнить любые задания в области текста и перевода, будь то написание статей, редактирование текстов, перевод документов или другие задачи.

Буду рад сотрудничать с вами и помочь достигнуть ваших целей в области текста и перевода. Свяжитесь со мной для обсуждения деталей и получения дополнительной информации. Спасибо за внимание!