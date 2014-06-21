$20
Нужна функция которая будет авторизовать пользователя на форуме IpBoard через curl (без переадресации), из другого сайта.
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
Нужна функция которая будет авторизовать пользователя на форуме IpBoard через curl (без переадресации), из другого сайта.
например есть - href="https://mega.co.nz/#!h0Z2nTZK!-TS2CueTD4VcXkOZ8Y49Kcp_E-IdaE8f6fwunK74j48" нужно что бы при нажатии на ссылку, функция ( function downloud($url) ) подхватывала эту ссылку и начинала загрузку файла без предварительного окна загрузки