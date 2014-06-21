vaofft

Анатолий vaofft

 
37 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Firimar
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Авторизация curl с другого сайта на IpBoard
Отличный заказчик. Грамотная постановка задачи, быстрая оплата. Рекомендую.
Очень рад что есть такие фрилансеры. Ответственно, терпеливо, со всеми нюансами сделал то что нужно, оооочень доволен. Еще раз спасибо Борису за роботу. Однозначно рекомендую не пожалеете!!!
Ответный отзыв
AHTOH
Антон 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Нужна php функция для загрузки из файлообменника
Рад сотрудничеству. Отличный заказчик!
Супер!!! Очень доволен сотрудничеством с этим человеком. Все быстро, качественно, ответственно. Однозначно рекомендую!!!
Ответный отзыв