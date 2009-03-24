Образование - высшее, техническое. Диплом инженера-радиотехника. Бизнес-тренер. 15 лет работы в коммерческих структурах.

Автор ряда учебно-популярных книг (опубликовано 11, тематика разнообразная), автор художественных книг (опубликовано 9, жанр - фантастика, фэнтэзи, исторические романы), журналист, опыт редакторской работы - 3 года. Работала и работаю с российскими издательствами.

Рада бы показать книги, да контракт с издательством не дает - неразглашение псевдонима:) Но при конкретном предложении можно и разгласить (приватно, разумеется).

В качестве стилистической пробы могу предложить просмотр моей странички на сайте "Школа Жизни" - http://shkolazhizni.ru/authors/liliblack/ - на это по крайней мере не распространяется контракт:)