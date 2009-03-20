Необходимо разработать логотип и favicon под интернет-магазин систем водоснабжения, отопления,канализации. домен РусТермо.ком Требования: - уникальность - запоминающийся простой дизайн - информативность - теплые цвета Бюджет: 10-15WMZ ...
- $50Логотипы и Знаки41 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $15
Необходимо изготовить javascript меню под HostCMS (то есть без использования h1,h2,h3,h4 и т.д.) Структура - Меню должно быть вертикальным - Все ссылки, присутствующие в меню должны задаваться в коде страницы. ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $250
Доброго времени суток. Необходимы сателлиты по тематикам: грузоперевозки, переезды, кровля, вентиляция, общестроительные работы, строительство. Техническое задание по приему и подробностях вакансии прикреплено к проекту. Стоимость 1 принятого сателлита = 500 - ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходим человек, который бы осуществлял наполнение сайтов статьями, а также реализовал мини редакцию. Используемые цмс (Wordpress, Joomla, DLE, плюс возможны другие, но все будет вполне доступно, плюс будет прикреплен человек, который может все объяснить ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $250
Доброго времени суток. Необходим веб-дизайнер, для организации оформления сайта-магазина систем отопления. Требования: - возраст 18 - 38 лет; – наличие портфолио (обязательно); – умение работать во флеш (желательно) ...Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $5
Необходимо создать вертикальное Javascript menu с поддеревом с плавным раскрытием элементов как,например, тут - http://test.qualitywordpress.com/?preview_theme=whitepoker (стрелочка в шапке) Контакты: ICQ#370-три25-один21 Stattyc(собчка)gmail(точк)comВеб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад