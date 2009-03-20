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Антон SupportID

 
35 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Логотип под магазин-отопления

    $50

    Необходимо разработать логотип и favicon под интернет-магазин систем водоснабжения, отопления,канализации. домен РусТермо.ком Требования: - уникальность - запоминающийся простой дизайн - информативность - теплые цвета Бюджет: 10-15WMZ ...

    Логотипы и Знаки41 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходимо javascript меню

    $15

    Необходимо изготовить javascript меню под HostCMS (то есть без использования h1,h2,h3,h4 и т.д.) Структура - Меню должно быть вертикальным - Все ссылки, присутствующие в меню должны задаваться в коде страницы. ...

    JavaScript
    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Необходимы сателлиты

    $250

    Доброго времени суток. Необходимы сателлиты по тематикам: грузоперевозки, переезды, кровля, вентиляция, общестроительные работы, строительство. Техническое задание по приему и подробностях вакансии прикреплено к проекту. Стоимость 1 принятого сателлита = 500 - ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходим рерайтер/контент-менеджер

    $100

    Необходим человек, который бы осуществлял наполнение сайтов статьями, а также реализовал мини редакцию. Используемые цмс (Wordpress, Joomla, DLE, плюс возможны другие, но все будет вполне доступно, плюс будет прикреплен человек, который может все объяснить ...

    DLEJoomlaWordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Необходим дизайн на сайт

    $250

    Доброго времени суток. Необходим веб-дизайнер, для организации оформления сайта-магазина систем отопления. Требования: - возраст 18 - 38 лет; – наличие портфолио (обязательно); – умение работать во флеш (желательно) ...

    Дизайн сайтов51 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать java-menu

    $5

    Необходимо создать вертикальное Javascript menu с поддеревом с плавным раскрытием элементов как,например, тут - http://test.qualitywordpress.com/?preview_theme=whitepoker (стрелочка в шапке) Контакты: ICQ#370-три25-один21 Stattyc(собчка)gmail(точк)com

    JavaJavaScript
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

vla150
60 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
2 балла
4 года назад
Необходимо javascript меню
JavaScript
не работал
Благодарю Владимира за столь быструю и адекватную расстановку акцентов по заданию javascript меню для сайта кровли. Плюс очень рад возможности последующей консультации и "корректинга" по предоставленному макету. Из положительных качеств могу отметить, что человек здраво рассматривает реальные сроки работы и несколько пунктуален в этом плане. Плюс краток и приятен в общении. Еще раз спасибо Вам Владимир.
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