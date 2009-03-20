Благодарю Владимира за столь быструю и адекватную расстановку акцентов по заданию javascript меню для сайта кровли. Плюс очень рад возможности последующей консультации и "корректинга" по предоставленному макету. Из положительных качеств могу отметить, что человек здраво рассматривает реальные сроки работы и несколько пунктуален в этом плане. Плюс краток и приятен в общении. Еще раз спасибо Вам Владимир.