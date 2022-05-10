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Здравствуйте, меня зовут Сергей!
Я - фронтенд-разработчик.
Кратко о себе:
Родом из Краснодара.
В свободное время занимаюсь боями на катанах и помощью бездомным животных. К работе подхожу с ответственностью и всегда довожу дело до конца.
Опыт в разработке составляет год на момент написания резюме.
О работе с Клиентом:
- тщательно оцениваю ТЗ в течении 30 минут. Если нет ТЗ, то помогаю его составить и обговариваю все мелочи с заказчиком;
- качество на первом месте;
- всегда иду на контакт;
- работаю до последней правки;
- сопровождаю проект даже после его завершения.
Технологии, которыми я владею:
- html/css;
- js/jquery;
- flexbox; grid;
- gulp/webpack;
- различные препроцессоры: scss/sass/less/pug;
- wordpress;
- БЭМ.
Связь со мной:
[email protected] - почта
Также всегда слежу за сообщениями на бирже!
Я против войны в Украине!