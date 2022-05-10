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Здравствуйте, меня зовут Сергей!

Я - фронтенд-разработчик.

Кратко о себе:

Родом из Краснодара.

В свободное время занимаюсь боями на катанах и помощью бездомным животных. К работе подхожу с ответственностью и всегда довожу дело до конца.

Опыт в разработке составляет год на момент написания резюме.

О работе с Клиентом:

- тщательно оцениваю ТЗ в течении 30 минут. Если нет ТЗ, то помогаю его составить и обговариваю все мелочи с заказчиком;

- качество на первом месте;

- всегда иду на контакт;

- работаю до последней правки;

- сопровождаю проект даже после его завершения.

Технологии, которыми я владею:

- html/css;

- js/jquery;

- flexbox; grid;

- gulp/webpack;

- различные препроцессоры: scss/sass/less/pug;

- wordpress;

- БЭМ.

﻿Связь со мной:

[email protected] - почта

Также всегда слежу за сообщениями на бирже!