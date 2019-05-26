varlamoff

Дмитрий varlamoff

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я являюсь студентом "Высшей Школы Экономики", факультета экономики, направления: Инвестиционный менеджмент. 

Имеется опыт работы в логистических, рекламных и промоуторских компаниях, занимался продвижением компании, рекламой, промоакциями и SMM. Участвовал в маркетинговых проектах BAT (British American Tobacco) и Делимобиль. 

Имеется большой опыт работы на фрилансе в сфере отзывов, аккаунтов и видео. 

Также имеется немалый опыт работы репетиром математики, экономики и бухгалтерского учета. Решаю контрольные работы на дому. 

  • Написать курсовую работу

    Тема: Торгово-политические интересы России в странах АфрикиАнтиПлагиат 80%+Цель: Показать развитие торговых отношений России и Африки. Обозначить параметры формирующие торговую политику России в Африке. Можно взять за основу САММИТ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ РОССИЯ — АФРИКА: За ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Повысить уникальность (теор. глава диплома по финансам)

    Нужно повысить уникальность: теоретической части диплома (тематика экономика, финансы) Тема диплома: Oценкa рeйтингa инвeстициoннoй привлeкaтeльнoсти кoмпaнии Количество страниц: 21 , 4300 слов. 31 000 знаков без пробела, 4 параграфа в главе (3-4-4-5 страниц ...

    Рерайтинг6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад