Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я являюсь студентом "Высшей Школы Экономики", факультета экономики, направления: Инвестиционный менеджмент.

Имеется опыт работы в логистических, рекламных и промоуторских компаниях, занимался продвижением компании, рекламой, промоакциями и SMM. Участвовал в маркетинговых проектах BAT (British American Tobacco) и Делимобиль.

Имеется большой опыт работы на фрилансе в сфере отзывов, аккаунтов и видео.

Также имеется немалый опыт работы репетиром математики, экономики и бухгалтерского учета. Решаю контрольные работы на дому.