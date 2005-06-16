Весёлый и позитивный фрилансер. С необычными идеями.
Hi! Моё имя Евгений (Юджин, как вам удобней) и я веб-дизайнер, UI/UX - дизайнер и вестальщик из Кишинёва. Мне почти 18 лет.
помимо всего, я занимаюсь изучением языков и готовлюсь немного к экзаменам в школе. Друзья не понимают, как я всё успеваю, учиться, работать да ещё и встречаться с девушкой. Бесит когда люди пишут не грамотно, хотя и у меня бывают такие моменты. Я могу сделать дизайн сайта современным и эстетичным, ведь моё второе имя - Эстетика.
Мои контакты:
Instagram: https://www.instagram.com/_.my.name.is.eugene._/
Telegram: https://t.me/vartcsgo
Портфолио
- Future Pizza. Концепт пиццерии9 просмотров
- Sweet Sushi. Концепт ресторан воков и роллов9 просмотров