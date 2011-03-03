vartfix

Иван vartfix

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Исправить или переписать код в флеш баннере

    Здравствуйте, Есть флеш баннер (далее флешка) стоит на нескольких десятках сателлитах. В флешке код, суть при проигрыше флешка лезет на хост в файл .xml и выполняет указанную в файле команду. (открытие странички ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад