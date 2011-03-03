Суть есть файл in.txt с записями построчно: ********in.txt******** один два три четыре пять шесть семь ******************** Скрипит преобразовывает запись в файл out.txt c записями построчно ...
Веб-программирование1 исполнитель
Закрыт
14 лет назад
Суть есть файл in.txt с записями построчно: ********in.txt******** один два три четыре пять шесть семь ******************** Скрипит преобразовывает запись в файл out.txt c записями построчно ...
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