Написание статей для сайтов и блогов в Инстаграм, ведение канала в Телеграм, перевод текстов на польский язык

Здравствуйте, меня зовут Мария. Я прошла обучение в Академии ЛиРу, где освоила профессии копирайтера, менеджера блогера и владельца телеграм-канала. Занимаюсь написанием статей и переводом текстов на польский язык уже год. За это время я успела посотрудничать с несколькими заказчиками, которые остались довольны результатом моей работы. Стремлюсь развиваться в сфере копирайтинга и приносить пользу работодателям!