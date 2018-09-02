Решение любых вопросов и проблем, связанных с 1С на платформе 8.х.
Решение любых вопросов и проблем, связанных с 1С на платформе 8.х.
Разработка с нуля, поддержка готовых типовых и не типовых конфигураций.
Разработка отчетов, обработок.
Переносы данных – обмены между различным конфигурациями 1С.
Обмены с различными программами.
Подключение к 1С различного оборудования:
- торговое оборудование – кассы весы сканеры и прочее
Опыт работы более 7 лет
Имеются сертификаты:
1С:Бухгалтерия 8,
На знание основных механизмов и возможностей платформы 1С:Предприятия 8,
1С:Специалист
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1С-программирование
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$20/час
от $20от 1 дня
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