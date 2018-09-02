Решение любых вопросов и проблем, связанных с 1С на платформе 8.х.

Решение любых вопросов и проблем, связанных с 1С на платформе 8.х.

Разработка с нуля, поддержка готовых типовых и не типовых конфигураций.

Разработка отчетов, обработок.

Переносы данных – обмены между различным конфигурациями 1С.

Обмены с различными программами.

Подключение к 1С различного оборудования:

- торговое оборудование – кассы весы сканеры и прочее

Опыт работы более 7 лет

Имеются сертификаты:

1С:Бухгалтерия 8,

На знание основных механизмов и возможностей платформы 1С:Предприятия 8,

1С:Специалист