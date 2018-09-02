vasdmi

Василий vasdmi

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Решение любых вопросов и проблем, связанных с 1С на платформе 8.х.

Решение любых вопросов и проблем, связанных с 1С на платформе 8.х. 

Разработка с нуля, поддержка готовых типовых и не типовых конфигураций. 

Разработка отчетов, обработок. 

Переносы данных – обмены между различным конфигурациями 1С. 

Обмены с различными программами. 

Подключение к 1С различного оборудования: 

- торговое оборудование – кассы весы сканеры и прочее 

Опыт работы более 7 лет

Имеются сертификаты: 

1С:Бухгалтерия 8, 

На знание основных механизмов и возможностей платформы 1С:Предприятия 8, 

1С:Специалист

1С-программирование
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга