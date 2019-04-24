Контент-менеджмент и видеомонтаж

Опыт работы контент-менеджером 2 года.

Мои навыки: разработка структуры сайта, поиск и парсинг ключевых слов, составление ТЗ для копирайтеров, прием и проверка готовых статей, публикация на сайте (на базе WordPress, Open Card, DLE), составление отчетов.

Небольшой опыт работы по видеомонтажу 1 год.