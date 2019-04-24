vasilev9393

Кирилл Васильев vasilev9393

 
34 годаУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Контент-менеджмент и видеомонтаж

Опыт работы контент-менеджером 2 года. 

Мои навыки: разработка структуры сайта, поиск и парсинг ключевых слов, составление ТЗ для копирайтеров, прием и проверка готовых статей, публикация на сайте (на базе WordPress, Open Card, DLE), составление отчетов. 

Небольшой опыт работы по видеомонтажу 1 год.

WordPressDLE
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
akondr_
Андрей 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
5 лет назад
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