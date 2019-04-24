Контент-менеджмент и видеомонтаж
Опыт работы контент-менеджером 2 года.
Мои навыки: разработка структуры сайта, поиск и парсинг ключевых слов, составление ТЗ для копирайтеров, прием и проверка готовых статей, публикация на сайте (на базе WordPress, Open Card, DLE), составление отчетов.
Небольшой опыт работы по видеомонтажу 1 год.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!