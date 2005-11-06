vasilijspb

В.В. Иванов vasilijspb

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Продвижение сайта [металлоконструкции из нержав.]

    $250

    Добрый день всем... Задание следуещее: Имеется сайт компании, которая занимается проектированием, производством и монтажом лестниц, лестничных ограждений, поручней и интерьерных элементов, объектов любой сложности с использованием современных технологий и материалов. Т.е. виды деятельности компании (примерные ключевые ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программа на С++

    Требуется написать программу вычесляющую определенный интеграл. Границы интегрирования, подинтегральная функция должна задаваться пользователем, должен выводится график. интегралы вычесляются методами Симпсона и тропеций. Есть программа на паскаль, необходимо перевести на С++, сделать всё в форме, сделать ...

    Прочее28 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен 3D-чертеж в КОМПАС-3D LT V7

    $50

    требуется чертеж в трехмерке Циклона типа ЦН-15 с камерой в виде сборника, в программе КОМПАС-3D LT V7. пример обычного чертежа можно ознокомится тут http://www.energomet.ru/catalog/filters/30b.htm (нужен ЦН-15-800 х 2СП) Прошу выслать мне ваши предложения по срокам ...

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Графический редактор на С++

    $50

    Необходимо написать программу на С++, требования к программе: ------------- Создание графического редактора, выполняющего следующие функции: • Ввод параметров (трёхмерной) фигуры ( добавление фигуры в список, удаление фигуры из списка • Вывод на экран всего списка фигуры • Запись в файл списка ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Поднять ТИЦ сайта до 300

    $50

    Необходимо поднять ТИЦ сайта: www.onhost.ru (белый каталог) до 300 и посещаемость сайта чтобы тоже увеличилась :) хотелось бы около 200-300 хостов в день требования: 1) раскрутка только законная...что бы не было бана у поисковиков 2) должен быть ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуеться роботник из питера!

    $100

    работаа заключаеться в следуещем: необходимо раскрутить наш сайт которы продает хостинг. также раскручивать сайты наших будущих клиентов и устанавливать им скрипты, если они этого захотят зарплата указана с учетом того что мы молодая комада и она ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Нужна прога на Pascal (можно Delphi)

    $50

    требуеться прога на паскале (возможно delphi) прога : надо что бы два многогранника, с гранями разного цвета, могли совершать несколько операций. Опирации должны быть следующии: 1) сдвиг (три оси) 2) поворот(360) 3) масштабировние 4) протыкане друг другом Так же должно быть ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Поиск активных рефералов!!!

    $100

    требуются люди, которые будут искать людей для определённого проекта!!! зарплата раз в месяц зависит от количества рефералов! точнее определённая сумма за рефа+процент от зараьотанных денег рефом!

    Экономика и Право12 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Прохождение регистраций в амер. фирмах

    $250

    Требуются люди имеющие время и желание работать. Работа заключается в прохождение рег. и опросов в амер. фирмах. а для этого нужно будет искать американские адреса реальных жителей США и поиск анонимных прокси. Для работы требуется: уметь ...

    Поиск информации26 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
iekmuf
Иван 
42 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$20
10 баллов
17 лет назад
Графический редактор на С++
Приятно было работать с заказчиком. Оплату произвел сразу после предоставления результатов работы.
графический редактор был написан очень качественно и быстро, и что не маловажно с пояснениями :) В двух словах о работе : буду всегда к нему обращаться :)
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