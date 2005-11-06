vasilijspb

Добрый день всем... Задание следуещее: Имеется сайт компании, которая занимается проектированием, производством и монтажом лестниц, лестничных ограждений, поручней и интерьерных элементов, объектов любой сложности с использованием современных технологий и материалов. Т.е. виды деятельности компании (примерные ключевые ...
- $250Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется написать программу вычесляющую определенный интеграл. Границы интегрирования, подинтегральная функция должна задаваться пользователем, должен выводится график. интегралы вычесляются методами Симпсона и тропеций. Есть программа на паскаль, необходимо перевести на С++, сделать всё в форме, сделать ...Прочее28 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
требуется чертеж в трехмерке Циклона типа ЦН-15 с камерой в виде сборника, в программе КОМПАС-3D LT V7. пример обычного чертежа можно ознокомится тут http://www.energomet.ru/catalog/filters/30b.htm (нужен ЦН-15-800 х 2СП) Прошу выслать мне ваши предложения по срокам ...3D-графика1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходимо написать программу на С++, требования к программе: ------------- Создание графического редактора, выполняющего следующие функции: • Ввод параметров (трёхмерной) фигуры ( добавление фигуры в список, удаление фигуры из списка • Вывод на экран всего списка фигуры • Запись в файл списка ...Прочее1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Необходимо поднять ТИЦ сайта: www.onhost.ru (белый каталог) до 300 и посещаемость сайта чтобы тоже увеличилась :) хотелось бы около 200-300 хостов в день требования: 1) раскрутка только законная...что бы не было бана у поисковиков 2) должен быть ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
работаа заключаеться в следуещем: необходимо раскрутить наш сайт которы продает хостинг. также раскручивать сайты наших будущих клиентов и устанавливать им скрипты, если они этого захотят зарплата указана с учетом того что мы молодая комада и она ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
требуеться прога на паскале (возможно delphi) прога : надо что бы два многогранника, с гранями разного цвета, могли совершать несколько операций. Опирации должны быть следующии: 1) сдвиг (три оси) 2) поворот(360) 3) масштабировние 4) протыкане друг другом Так же должно быть ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен18 лет назад
- $100
требуются люди, которые будут искать людей для определённого проекта!!! зарплата раз в месяц зависит от количества рефералов! точнее определённая сумма за рефа+процент от зараьотанных денег рефом!Экономика и Право12 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Требуются люди имеющие время и желание работать. Работа заключается в прохождение рег. и опросов в амер. фирмах. а для этого нужно будет искать американские адреса реальных жителей США и поиск анонимных прокси. Для работы требуется: уметь ...Поиск информации26 заявокЗакрыт18 лет назад