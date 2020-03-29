Василиса Гудзовская vasilisenokvasilisenok
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Обработка фотографий
Я могу:
Сделать обтравку;
Удалить грязь, пыль , царапины;
Исправить форму пластикой;
Почистить кожу;
Сделать базовая цветокоррекция (баланс белого, экспозиция).
Сроки 100фото\сутки
Цены 20-50р\фото
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Обтравка78 просмотров
- Обтравка волос87 просмотров
- Обработка фото обуви84 просмотра
- Обработка одежды на маникене88 просмотров
- Техническая ретушь портрета135 просмотров
- Техническая ретушь портрета141 просмотр
Обработка фотографий
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$2/час
от $2от 3 дней
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