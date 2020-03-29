vasilisenok

Василиса Гудзовская vasilisenok

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Обработка фотографий

Я могу:

Сделать обтравку;

Удалить грязь, пыль , царапины;

Исправить форму пластикой;

Почистить кожу;

Сделать базовая цветокоррекция (баланс белого, экспозиция).

Сроки 100фото\сутки

Цены 20-50р\фото

Портфолио
Обработка фотографий
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$2/час
от $2от 3 дней
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