Добрый день! Требуется в After Effects или подобном софте создать заставку, концовку (или несколько вариантов) и серию переходов для канала о рыбалке. Я вижу это так: лого нужно перевести в 3D скреативить с ним варианты ...
- Видеомонтаж6 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день! Требуется специалист, имеющий опыт дизайна наружной рекламы. Задача - сделать рекламный щит 8x3 метра с рекламой агентства по продаже недвижимости. Сайт компании - aletiarealty.com В приложении стенд, где будет размещаться реклама и лого. Можно использовать ...Наружная реклама1 исполнительЗакрыт2 года назад
- $50
Добрый день! Компании по недвижимости требуется HTML подпись для корпоративной электронной почты. Чтобы было лаконично, красиво, работало во всех почтовых программах (в первую очередь Thunderbird), а также проходило тест на https://www.mail-tester.com/ , т.е. чтобы спамассассин или ...Баннеры1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день! Есть логотип риэлторской фирмы. Необходимо разработать дизайн сайта и фирменный стиль компании. Всё должно быть очень профессионально и современно, требуется скурпулёзный, ответственный и опытный специалист, чтобы сделать наш проект лучше, чем у конкурентов сайт ...Фирменный стиль24 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужен красивый, солидный, дорогой, эксклюзивнгый логотип риэлторской фирмы. Который будет одинаково красиво смотреться на вывеске и на документах. Фото офиса прилагаю. Над офисом должна быть вывеска с лого. Вывеска такого же размера, как у соседей ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Разработать логотип для сайта по недвижимости. С расчетом на то, что если логотип будет удачен, то закажем верстку и брендинг/фирменный стиль. Компания называется ALETIA GROUP, её дочернее отделение по недвижке ALETIA GROUP (real estate). Есть еще ...Логотипы и Знаки39 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Требуется разработчик+верстальщик для доработки до пригодного состояния сайта. ТЗ в приложении.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт3 года назад
- $1200
В туристическую фирму требуется помощник главного разработчика. Хорошее знание PHP и MySQL. Пишем бэк и фронтэнд. Работа удаленная, на постоянной основе. Telegram @vasilitoВеб-программирование14 заявокЗакрыт4 года назад
Наша компания ищет веб-программиста на php+firebird для развития уже работающего проекта. Работа постоянная, на длительный срок, оплачивается помесячно - 300 евро в месяц + премии.Базы данных8 заявокЗакрыт15 лет назад
Только серьезным программистам с большим стажем работы и рядом законченных проектов! Разработка базы данных для туристической компании. Архитектура клиент-сервер. Сервер и клиент работают под ОС Linux. Проект довольно обширный и интересный. После разработки необходима поддержка на ...Базы данныхнет заявокЗакрыт17 лет назад