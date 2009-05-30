Клиент заказывал логотип на конкурсной основе, и выбрал меня в качестве победителя. Сделал все как он просил, ввел корректировки в логотипе и отправил исходники клиенту, после попросил меня сделать для него вывеску в размере 405х130 см. на что я ответил - дайте исходники тем которые делают вам вывеску. И вот клиент считает что я не допилил логотип. Вам эти исходники пригодятся не только для вывески но и для других целей например для сайта, визитной карточки и тд. В целом клиент хороший просто не понимает что такое исходники.