vasilito

Илья Крылов vasilito

 
48 летРоссия/Старый Оскол
17 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Заставка, концовка и серия переходов под бренд

    Добрый день! Требуется в After Effects или подобном софте создать заставку, концовку (или несколько вариантов) и серию переходов для канала о рыбалке. Я вижу это так: лого нужно перевести в 3D скреативить с ним варианты ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Биллборд

    Добрый день! Требуется специалист, имеющий опыт дизайна наружной рекламы. Задача - сделать рекламный щит 8x3 метра с рекламой агентства по продаже недвижимости. Сайт компании - aletiarealty.com В приложении стенд, где будет размещаться реклама и лого. Можно использовать ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • HTML подпись для корпоративной почты

    $50

    Добрый день! Компании по недвижимости требуется HTML подпись для корпоративной электронной почты. Чтобы было лаконично, красиво, работало во всех почтовых программах (в первую очередь Thunderbird), а также проходило тест на https://www.mail-tester.com/ , т.е. чтобы спамассассин или ...

    HTML
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Дизайн сайта, фирменный стиль

    Добрый день! Есть логотип риэлторской фирмы. Необходимо разработать дизайн сайта и фирменный стиль компании. Всё должно быть очень профессионально и современно, требуется скурпулёзный, ответственный и опытный специалист, чтобы сделать наш проект лучше, чем у конкурентов сайт ...

    Дизайн сайта
    Фирменный стиль24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип риелторской фирмы

    Нужен красивый, солидный, дорогой, эксклюзивнгый логотип риэлторской фирмы. Который будет одинаково красиво смотреться на вывеске и на документах. Фото офиса прилагаю. Над офисом должна быть вывеска с лого. Вывеска такого же размера, как у соседей ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип сайта продажи/аренды недвижимости

    Разработать логотип для сайта по недвижимости. С расчетом на то, что если логотип будет удачен, то закажем верстку и брендинг/фирменный стиль. Компания называется ALETIA GROUP, её дочернее отделение по недвижке ALETIA GROUP (real estate). Есть еще ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки39 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Программист баз данных

    Только серьезным программистам с большим стажем работы и рядом законченных проектов! Разработка базы данных для туристической компании. Архитектура клиент-сервер. Сервер и клиент работают под ОС Linux. Проект довольно обширный и интересный. После разработки необходима поддержка на ...

    Linux
    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Alter_freubd
25 летРоссия
2 года в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
2 года назад
HTML подпись для корпоративной почты
Очень добрый и отзывчивый заказчик, объяснял где нужно исправить, все очень доходчиво, и ясно. Рекомендую данного человека, объясняет что ему нужно, очень хорошо.
Надежда - прекрасный исполнитель и отличный HTML-кодер. Всё сделала чётко, как просил. Лучше других справилась с задачей, обозначенной на конкурсе.
Ответный отзыв
Universe_
32 годаКиргизия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
9 баллов
3 года назад
Логотип риелторской фирмы
Клиент заказывал логотип на конкурсной основе, и выбрал меня в качестве победителя. Сделал все как он просил, ввел корректировки в логотипе и отправил исходники клиенту, после попросил меня сделать для него вывеску в размере 405х130 см. на что я ответил - дайте исходники тем которые делают вам вывеску. И вот клиент считает что я не допилил логотип. Вам эти исходники пригодятся не только для вывески но и для других целей например для сайта, визитной карточки и тд. В целом клиент хороший просто не понимает что такое исходники.
Заказывали логотип на конкурсной основе. Лучше всех понял задание и в целом справился. Проблемы с коммуникацией - отказывается пользоваться каналами связи кроме этого сайта. Сделал работу на 99%, отказался довести работу до конца после полной оплаты, посоветовав самому допиливать из файла Корел.
Ответный отзыв