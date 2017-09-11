Копирайтер, рерайтер

Создание рекламных текстов для повышения эффективности продаж Ваших товаров и/или услуг. Написание текстов

для оформления страниц, представляющих коммерческие сайты. Написание обзорных и познавательных статей. Создание презентаций.

Готова к выполнению работ по Вашим заказам! Качественное и быстрое решение! С радостью покажу себя в работе!