Копирайтер, рерайтер
Создание рекламных текстов для повышения эффективности продаж Ваших товаров и/или услуг. Написание текстов
для оформления страниц, представляющих коммерческие сайты. Написание обзорных и познавательных статей. Создание презентаций.
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Портфолио
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