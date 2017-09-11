vasioksaaa

Ксения Васильева vasioksaaa

 
29 летРоссия/Краснодар
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Копирайтер, рерайтер

Создание рекламных текстов для повышения эффективности продаж Ваших товаров и/или услуг. Написание текстов 

для оформления страниц, представляющих коммерческие сайты. Написание обзорных и познавательных статей. Создание презентаций. 

Готова к выполнению работ по Вашим заказам! Качественное и быстрое решение! С радостью покажу себя в работе!

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