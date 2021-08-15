Навыки: исполнительность; обязательность, умение работать в рамках многозадачности, правильная расстановка приоритетов, опытный пользователь ПК.

Владею английским языком-базовый уровень, делопроизводство, перевод текста из любого формата Word, блокнот, Exel, Power Point, фотомонтаж.

Создание сайтов на готовой платформе, типа, Tilda, Nethouse; логотипов; контента для соц.сетей; продвижение постов/аккаунтов/сайтов через рекламный кабинет Facebook; монтаж видео; изучение, анализ конкурентов, товаров на рынке (актуальность, частота продаж и т.д.). Помощь в подключении онлайн платежей для интернет магазинов, курсов (на готовых платформах).

Провожу консультации, так же выполняю тех. действия в сфере онлайн бизнеса: С сертификатом о пройденном обучении Вы можете ознакомиться в Инстаграме @1212vasileva

Опыт: работала с некоторыми отделами ЗАГС Свердловской области - вводились в ПК рукописные записи 1926-2000гг., быстрый и грамотный набор текста (таблиц). Периодически выкладываю в Инстаграм примеры сайтов, логотипов, публикаций для соц сетей. Периодически на протяжении 7 лет создаю себе интернет магазины, лендинги, онлайн курсы.