vasyageorgyan

Андрей Семенов vasyageorgyan

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • SEO сайта нерудных материалов

    Нужно продвижение основного сайта [url=http://pesok-vyborg.ru]http://pesok-vyborg.ru[/url] с предложением ключевых слов. Так же интересует контекстная реклама в Яндексе.  Так же интересует бюджетное продвижение сайтов и контекстная реклама в гугле:  [url=http://pesok-gatchin.ru]http://pesok-gatchin.ru [/url][url=http://pesok-vsevolozhsk.ru]http://pesok-vsevolozhsk.ru[/url] [url=http://mk-nerud.ru/]http://mk-nerud.ru [/url][url=http://mrpnerud.ru]http://mrpnerud.ru[/url]

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад