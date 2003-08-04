мастерица на все ручки !

приветствую !

я Василиса, можно Вася)

моя основа сейчас- заработок на маркетплейсе вайлдберрис.

фриланс- задания я делаю в свободное время, у меня его много !

чуть-чуть скажу о себе:

я занимаюсь духовностью, всегда в гармонии со своим разумом и телом, обожаю психологию, познаю себя через разные практики, обучаюсь онлайн, действующий поставщик на вайлдберрис, занимаюсь спортом, медитирую)

ещё занимаюсь организацией проектов, мероприятий- обожаю брать важные дела в свои руки или помогать другим!

могу:

сделать визуал инсты/сторис, напечатать продающий/вовлекающий текст, веб-дизайн, монтаж видео, обработка фото/фотошоп, продвижение соц.сетей, составление контент-плана, бизнес стратегии, могу накатать клёвый отзыв, устроить проверку тайным покупателем, полностью оформить карточки товара на wb, составить программу модулей курса, организовать фотосессию и ещё кучу всего умею и практикую)

занималась актёрским мастерством, поставлен голос, грамотная речь, могу записать видеоотзыв или озвучить текст)

я всегда онлайн, поэтому быстро отвечаю !

берусь за работу сразу и выполняю в кратчайшие сроки.

буду рада сотрудничеству