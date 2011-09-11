Все было выполнено безупречно, ну просто безупречно. Все что хотел, все как хотел, без лишних вопросов, а по времени - даже быстрее чем хотел :) Хороший человек и превосходный специалист. Огромное спасибо за работу и за терпение, отлично поработали.