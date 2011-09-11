vasyl_p

Василий vasyl_p

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Frontend Web Developer

telegram: https://telegram.me/VasylPlaksiy

e-mail: [email protected]

skype: v.plaksiy

Skills: ﻿CSS, HTML; JSON, XML; ﻿Git; CSS Preprocessors; Gulp; JavaScript, jQuery; Adobe Photoshop, Figma, Adobe XD; Debugging Tools; Valid HTML & CSS; Cross-Browser / Cross-Platform Development; Google PageSpeed / Website Speed / Performace

Портфолио

  • PLUS5
    PLUS5
    304 просмотра

Отзывы заказчиков

NevoD
Гость 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для П. Василий (vasyl_p)
Все было выполнено безупречно, ну просто безупречно. Все что хотел, все как хотел, без лишних вопросов, а по времени - даже быстрее чем хотел :) Хороший человек и превосходный специалист. Огромное спасибо за работу и за терпение, отлично поработали.
Все было отлично
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1 отзыв
от $20
от 1 дня
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