Frontend Web Developer
telegram: https://telegram.me/VasylPlaksiy
e-mail: [email protected]
skype: v.plaksiy
Skills: CSS, HTML; JSON, XML; Git; CSS Preprocessors; Gulp; JavaScript, jQuery; Adobe Photoshop, Figma, Adobe XD; Debugging Tools; Valid HTML & CSS; Cross-Browser / Cross-Platform Development; Google PageSpeed / Website Speed / Performace
Портфолио
- PLUS5304 просмотра
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
14 лет назад
Все было выполнено безупречно, ну просто безупречно. Все что хотел, все как хотел, без лишних вопросов, а по времени - даже быстрее чем хотел :) Хороший человек и превосходный специалист. Огромное спасибо за работу и за терпение, отлично поработали.
Ответный отзыв
Все было отлично
HTML-верстка
1 отзыв
от $20
от 1 дня
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