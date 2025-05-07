Осторожно! Мой дизайн свежий и креативный. Пока другие тратят время на обещания, я делаю ;)

Привет, меня зовут Максим Ляхов!

Я веб-дизайнер и UX/UI специалист с опытом более 1 года. Разработка дизайна для сайтов и мобильных приложений — это моя страсть, и я всегда стремлюсь создавать не только красивый, но и функциональный дизайн, который улучшает пользовательский опыт.

Почему я?

🔧 Пользовательский опыт на первом месте

Мой подход заключается в разработке интерфейсов, которые не только привлекают взгляд, но и являются интуитивно понятными и удобными для пользователей. Я всегда нацелен на то, чтобы дизайн решал реальные задачи клиентов.

🎨 Креативность и внимание к деталям

Каждый проект для меня — это возможность создать уникальное решение. Я уверен, что хороший дизайн начинается с глубокого анализа потребностей и тщательной проработки каждой детали.

💻 Инструменты и навыки

Figma, Illustration, Photoshop, After Effects

Опыт создания интуитивно понятных интерфейсов

Знание основ веб-разработки для эффективного взаимодействия с разработчиками

🔹 Почему выбрать меня?

Индивидуальный подход и внимание к деталям

Открытость в коммуникации и гибкость в работе

Гарантия качества и своевременной сдачи проекта

Все правки включены в стоимость и выполняются бесплатно

📞 Готов обсудить ваш проект!

Если у вас есть идея или проект, с которым я могу помочь, не стесняйтесь связаться со мной для консультации и обсуждения.

Телеграм: t.me/max_ld

Мобильный: +38 095 775 20 33