Привет, меня зовут Максим Ляхов!
Я веб-дизайнер и UX/UI специалист с опытом более 1 года. Разработка дизайна для сайтов и мобильных приложений — это моя страсть, и я всегда стремлюсь создавать не только красивый, но и функциональный дизайн, который улучшает пользовательский опыт.
Почему я?
🔧 Пользовательский опыт на первом месте
Мой подход заключается в разработке интерфейсов, которые не только привлекают взгляд, но и являются интуитивно понятными и удобными для пользователей. Я всегда нацелен на то, чтобы дизайн решал реальные задачи клиентов.
🎨 Креативность и внимание к деталям
Каждый проект для меня — это возможность создать уникальное решение. Я уверен, что хороший дизайн начинается с глубокого анализа потребностей и тщательной проработки каждой детали.
💻 Инструменты и навыки
Figma, Illustration, Photoshop, After Effects
Опыт создания интуитивно понятных интерфейсов
Знание основ веб-разработки для эффективного взаимодействия с разработчиками
🔹 Почему выбрать меня?
Индивидуальный подход и внимание к деталям
Открытость в коммуникации и гибкость в работе
Гарантия качества и своевременной сдачи проекта
Все правки включены в стоимость и выполняются бесплатно
📞 Готов обсудить ваш проект!
Если у вас есть идея или проект, с которым я могу помочь, не стесняйтесь связаться со мной для консультации и обсуждения.
Телеграм: t.me/max_ld
Мобильный: +38 095 775 20 33
Портфолио
- Feeriya E-commerceнет просмотров
- Verba Mobile appнет просмотров
- PayNavigate Landing Pageнет просмотров
- Shel / Mobile App / Ux/Uiнет просмотров