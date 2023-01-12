Я веб-дизанер и маркетолог. Работаю с Tilda и Figma.
Вот немного из моей трудовой рутины:
Разрабатывал UI / UX для сайтов, web и mobile приложений.
Проводил UX аудит и оптимизировал существующие интерфейсы.
Сотрудничал с менеджером, заказчиком, QA и front-end разработчиками для тестирования готового продукта.
Проектировал дизайн и функционал адаптивных сайтов.
Оптимизировал существующие сайты.
Создавал дизайн-системы в Figma.
Проводил исследования и сравнения конкурентов клиента, анализировал входные данные от клиента.
Разрабатывал персоны пользователей, сценарии использования, sitemap и логику работы проектов.
Сотрудничал с разработчиками и SEO-специалистами.
Создавал иконки, иллюстрации, логотипы, баннеры и другие графические элементы.
Разрабатывал концепты и подбирал референсы для заказчика.
Оформлял презентации для клиентов.
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