vb88337

Владислав vb88337

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Веб-дизайнер

Я веб-дизанер и маркетолог. Работаю с Tilda и Figma. 

Вот немного из моей трудовой рутины:

  • Разрабатывал UI / UX для сайтов, web и mobile приложений.

  • Проводил UX аудит и оптимизировал существующие интерфейсы.

  • Сотрудничал с менеджером, заказчиком, QA и front-end разработчиками для тестирования готового продукта.

  • Проектировал дизайн и функционал адаптивных сайтов.

  • Оптимизировал существующие сайты.

  • Создавал дизайн-системы в Figma.

  • Проводил исследования и сравнения конкурентов клиента, анализировал входные данные от клиента.

  • Разрабатывал персоны пользователей, сценарии использования, sitemap и логику работы проектов.

  • Сотрудничал с разработчиками и SEO-специалистами.

  • Создавал иконки, иллюстрации, логотипы, баннеры и другие графические элементы.

  • Разрабатывал концепты и подбирал референсы для заказчика.

  • Оформлял презентации для клиентов.

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