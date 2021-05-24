Интересное общение с детьми о важном.

Немного о себе: люблю находить для детей понятные слова, чтобы говорить с ними о взрослых вещах: о Добре и зле, о Боге, о смысле жизни. Пишу книги , которые помогают в этом деле. Создаю жанр философии для детей, которая по мыслям не ниже взрослой, по форме - простая и ясная, по настроению - радостная. Очень нравится в привычных сказках, фильмах , мультфильмах видеть неожиданный, скрытый смысл, на который часто не обращают внимание. Привлекать к этому неожиданному смыслу внимание и детей, и взрослых. Увидеть новый неожиданный смысл - значит пережить УДИВЛЕНИЕ, это чувство как раз и соединяет со всем большим и прекрасным. Если захотите познакомиться с моими материалами , то это на сайте http://www.crespea.ru/ и в группе https://vk.com/club107346401