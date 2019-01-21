vbreste

Фёдор Сергиенко vbreste

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Автоматизация, это конкурентоспособность!

Какого рода работы мне проводить:

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0 из 5

Отзывы заказчиков

irahamidul
Ирина 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
1 отзыв(-1)
$41
10 баллов
6 лет назад
Парсинг
MySQL
Отличный исполнитель знающий свое дело. Выполнил задание в срок. Буду обращаться еще.
Задачу поставили. Работу я сделал, и она была принята, а вот оплаты нет до сих пор. Уже 4 дня. На связь выходить перестали.
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