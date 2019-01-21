Автоматизация, это конкурентоспособность!
Какого рода работы мне проводить:
- Обработка прейскурантов
- Обработка почтовых заявок
- Обработка заявок в соц. сетях
- Обновление ассортимента
- Обновление цен
- Мониторинг сайтов поставщиков
- Мониторинг цен конкурентов
- Уведомл. на почту/по смс/в соц. сети
- Автонаполнение сайта
- Автогенерация контента
- Извл. инф. с сайта-донора
- Фильтрация инф. по разл. параметрам
- Парсинг профилей в соц. сетях
- Регистрация профилей в соц. сетях
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков
$41
10 баллов
6 лет назад
MySQL
Отличный исполнитель знающий свое дело. Выполнил задание в срок. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Задачу поставили. Работу я сделал, и она была принята, а вот оплаты нет до сих пор. Уже 4 дня. На связь выходить перестали.