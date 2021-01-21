Я имею небольшой опыт в работе копирайтера, но я человек, с которым вам захочется работать

Имею высшее экономическое образование, закончила Московскийгосударственный торгово-экономический университет. Последние 15 лет работала в

сфере страхования. Но последние события, происходящие в стране, убедили меня в

том, что пора исполнить мою давнюю мечту. Сменить профессию!!! Любимое хобби

читать художественную литературу. Я ответственна и пунктуальна. Хочу освоить профессию копирайтер на профессиональном уровне и сейчас обучаюсь в школе удаленных профессий profi-internet , где осваиваю новые технологии, готова применить их на практике!