vdovinakp

Ксения vdovinakp

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

natulya211183
Наталья 
41 год
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Рерайт с предоставлением исходников и без длинного перечня требований
Ответственный исполнитель. Работу делает хорошо и сдает в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Работа с Натальей для меня - подарок судьбы. Это был мой первый заказчик, и мне сказачно повезло, потому что Наталья подсказывала приемы и методы, давала конструктивные советы, всегда была на связи, все было четко скоординировано и структурировано, выплата произведена в срок. Однозначно советую работу с этим заказчиком!
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