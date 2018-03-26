Работа с Натальей для меня - подарок судьбы. Это был мой первый заказчик, и мне сказачно повезло, потому что Наталья подсказывала приемы и методы, давала конструктивные советы, всегда была на связи, все было четко скоординировано и структурировано, выплата произведена в срок. Однозначно советую работу с этим заказчиком!