Создание продающих сайтов, продвижение компаний в Яндексе

Создание и продвижение сайтов

10 лет опыта работы в сфере создания и продвижения сайтов показало, что главное в сайте лаконичность и удобство для пользователя, даже шедеврально красивый сайт, но без должной простоты использования провалится при первой рекламной кампании и получится так, что клиент потратил деньги впустую. Мы обладаем знаниями и опытом не только в области рекламы, но и в психологии, что дает нам преимущество перед другими.

Мы сделали сайты и продвигаем их по сей день: федеральная транспортная компания, салоны красоты, агентство праздников и аренда лофта, лендинг расчетного счета и ВЭД для банка, оптовая продажа одежды, салон жалюзи, продажа джинсовок с ручной росписью и пр.



Наша особенность в том, что мы умеем сайты эффективно продвигать за счет навыков аналитики и прогнозирования. Опыт работы маркетологом в крупных компаниях дает сильный ориентир в мире рекламы: мы понимаем, какой компании, где лучше рекламироваться, и как сэкономить бюджет.

В каких-то случаях лучше работает Яндекс реклама, ВКонтакте, иногда геореклама в 2гис, Яндекс-карты.

Мы тщательно анализируем ваш бизнес, конкурентов и предлагаем оптимальную стратегию.



Наши услуги по сайтам:



Создание сайтов любой сложности "под ключ" (от лендинга до интернет магазина).

Современный дизайн.

Адаптивность под мобильные устройства.

Мощная SЕО оптимизация для поисковых систем и максимальной видимости.

Возможность подключить онлайн-платежи

Внедрение СRМ Вitriх24 по желанию (доп опция).



Рекламные услуги:



+ Бесплатный расчет рекламного бюджета в Яндекс Директ.

+ Аудит рекламы в Яндекс, Вконтакте

+ Комплексное создание и ведение рекламных кампаний в Яндекс Директ.

+ Таргетированная реклама в социальных сетях.

+ Анализ конкурентов и ключевых слов.

+ SЕО Оптимизация веб-сайтов для максимальной видимости.



Часто клиенты приходят после неудачного опыта с другими маркетологами, особенно в части рекламы. Основная проблема – высокая стоимость привлечения нового клиента и низкий процент отдачи от вложенных денег.

После работы с нами – наши контакты передают друзьям по сарафанному радио. Но мы развиваемся, и одного сарафанного радио нам мало.

Обращайтесь, уверены, мы сможем и вам помочь!



Тел. +7(952)387-39-33

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