Создание и продвижение сайтов
10 лет опыта работы в сфере создания и продвижения сайтов показало, что главное в сайте лаконичность и удобство для пользователя, даже шедеврально красивый сайт, но без должной простоты использования провалится при первой рекламной кампании и получится так, что клиент потратил деньги впустую. Мы обладаем знаниями и опытом не только в области рекламы, но и в психологии, что дает нам преимущество перед другими.
Мы сделали сайты и продвигаем их по сей день: федеральная транспортная компания, салоны красоты, агентство праздников и аренда лофта, лендинг расчетного счета и ВЭД для банка, оптовая продажа одежды, салон жалюзи, продажа джинсовок с ручной росписью и пр.
Наша особенность в том, что мы умеем сайты эффективно продвигать за счет навыков аналитики и прогнозирования. Опыт работы маркетологом в крупных компаниях дает сильный ориентир в мире рекламы: мы понимаем, какой компании, где лучше рекламироваться, и как сэкономить бюджет.
В каких-то случаях лучше работает Яндекс реклама, ВКонтакте, иногда геореклама в 2гис, Яндекс-карты.
Мы тщательно анализируем ваш бизнес, конкурентов и предлагаем оптимальную стратегию.
Наши услуги по сайтам:
Создание сайтов любой сложности "под ключ" (от лендинга до интернет магазина).
Современный дизайн.
Адаптивность под мобильные устройства.
Мощная SЕО оптимизация для поисковых систем и максимальной видимости.
Возможность подключить онлайн-платежи
Внедрение СRМ Вitriх24 по желанию (доп опция).
Рекламные услуги:
+ Бесплатный расчет рекламного бюджета в Яндекс Директ.
+ Аудит рекламы в Яндекс, Вконтакте
+ Комплексное создание и ведение рекламных кампаний в Яндекс Директ.
+ Таргетированная реклама в социальных сетях.
+ Анализ конкурентов и ключевых слов.
+ SЕО Оптимизация веб-сайтов для максимальной видимости.
Часто клиенты приходят после неудачного опыта с другими маркетологами, особенно в части рекламы. Основная проблема – высокая стоимость привлечения нового клиента и низкий процент отдачи от вложенных денег.
После работы с нами – наши контакты передают друзьям по сарафанному радио. Но мы развиваемся, и одного сарафанного радио нам мало.
Обращайтесь, уверены, мы сможем и вам помочь!
Тел. +7(952)387-39-33
Тел +7(952)31-90-779 WatsApp
Портфолио
- Сайт агентства праздниковнет просмотров
- Редизайн лендинганет просмотров
- Сайт компании по продаже жалюзинет просмотров
- Сайт компании по продаже джинсовок с ручной росписьюнет просмотров