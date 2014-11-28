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Мои знания и умения

Образование: экономическое.

Бывший банковский работник.

Работала заместителем главного бухгалтера, кредитным экспертом.

Финансы, экономика, банки, платежные системы и т.д. - разбираюсь хорошо.

Второе образование - психология.

Воспитание детей, беременность, роды, грудное вскармливание - очень хорошо разбираюсь, много знаю по этим темам,

есть чем поделиться.

Окончила курcы валютных трейдеров - тема торговли на рынке FOREX мне знакома.

Интересно очень много и многим увлекаюсь: йога, танцы, вышивка, вязание, шитье - разбираюсь, могу освещать эти темы.

Благодарю за внимание