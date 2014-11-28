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Мои знания и умения
Образование: экономическое.
Бывший банковский работник.
Работала заместителем главного бухгалтера, кредитным экспертом.
Финансы, экономика, банки, платежные системы и т.д. - разбираюсь хорошо.
Второе образование - психология.
Воспитание детей, беременность, роды, грудное вскармливание - очень хорошо разбираюсь, много знаю по этим темам,
есть чем поделиться.
Окончила курcы валютных трейдеров - тема торговли на рынке FOREX мне знакома.
Интересно очень много и многим увлекаюсь: йога, танцы, вышивка, вязание, шитье - разбираюсь, могу освещать эти темы.
Благодарю за внимание