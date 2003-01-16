﻿Кто я?

Здравствуйте, меня зовут Виктория Гребёнкина. Я начинающий фрилансер. Хочу и могу стать хорошим фрилансером, монетизируя свои навыки, потому я максимально заинтересована в их прокачке, а потому в полном и качественном выполнении Ваших заданий.

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Что я умею?

Владею навыками фотошопа, ретуши, обработки фотографий и коллажей. Могу оформить ваш инстаграм, обработать ваши фотографии, отобрать качественные и нет, ретушировать исходники.

Английский на уровне В2 - могу перевести большие тексты, диалоги, субтитры, расшифровать аудиофайлы, решить домашнее задание.

Итальянский на уровне А1, владею знаниями чтения - могу помочь в прорешивании домашнего задания, озвучивании текстов на итальянском.