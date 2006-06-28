Компания VEGAS Telecom была создана на основе компании по обслуживанию компьютерной техники, существующей с 1997 года. Компания была создана как IT-подразделение холдинга, но продолжает развивать существовавшие до слияния направления деятельности. В течение 8 лет нашими клиентами стали многие коммерческие структуры и учебные заведения города Москвы и Московской области.На настоящее время компания занимается Wed-дизайном и разработкой ПО на заказ.