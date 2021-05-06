Регистрация
Вход
RU
Фриланс
Специалисты
Портфолио
Новости
Магомед
vegasLas
vegasLas
25 лет
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
1 отзыв
(-1)
looking for work
React js developer
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
Все категории
Bycle Landing Page
34 просмотра
Travel Landing Pag
40 просмотров
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Илья
isaksen
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов
(-2)
$27
3 балла
4 года назад
Верстка несложного сайта
Node.js
Работу не закончил.
Предложить заказ
Отправить сообщение
Примеры работ
2
Отзывы заказчиков
1
Информация
Свернуть сайдбар