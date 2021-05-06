vegasLas

Магомед vegasLas

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
looking for work

React js developer

Портфолио

Отзывы заказчиков

isaksen
Илья 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов(-2)
$27
3 балла
4 года назад
Верстка несложного сайта
Node.js
Работу не закончил.