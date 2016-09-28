Разработка сайтов и программного обеспечения, продвижение

Здравствуйте, я представляю компанию "Вегас ".

Хотелось бы ознакомить вас, с нашими услугами, занимаемся разработкой сайтов, видео, приложений любой сложности, абсолютно любой.

Landing Page. Проектирование, дизайн, верстка при помощи HTML5 и CSS3.

Мы выполнили более 400 проектов различной сложности - визитки, статейники, новостники, каталоги, доски объявлений, магазины, лендинги, форумы, видео, флаера, баннера и т.д..

Что касаемо цен - они у нас сугубо индивидуальные и демократичные, мы не жадные и хорошим людям делаем хорошие скидки.

Наш не полный спектр услуг:

-Создание сайтов

-Раскрутка сайтов

-Разработка логотипов

-Дизайн полиграфической продукции

-Дизайн веб-баннеров, аватаров и прочего

-Дизайн групп

-Монтаж видеороликов

-Поддержка проектов

-Разработка приложений

Сайт: http://vegaspr.ru

Группа: https://vk.com/vgspr

А вот почта: [email protected]

Если, вас заинтересовало то пишите на почту, или же в ответ на это сообщение. Или позвоните по тел.8(8352)355-404

Всем удачи!