vegaspr

Марина vegaspr

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Разработка сайтов и программного обеспечения, продвижение

Здравствуйте, я представляю компанию "Вегас ". 

Хотелось бы ознакомить вас, с нашими услугами, занимаемся разработкой сайтов, видео, приложений любой сложности, абсолютно любой. 

Landing Page. Проектирование, дизайн, верстка при помощи HTML5 и CSS3. 

Мы выполнили более 400 проектов различной сложности - визитки, статейники, новостники, каталоги, доски объявлений, магазины, лендинги, форумы, видео, флаера, баннера и т.д.. 

Что касаемо цен - они у нас сугубо индивидуальные и демократичные, мы не жадные и хорошим людям делаем хорошие скидки. 

Наш не полный спектр услуг: 

-Создание сайтов 

-Раскрутка сайтов 

-Разработка логотипов 

-Дизайн полиграфической продукции 

-Дизайн веб-баннеров, аватаров и прочего 

-Дизайн групп 

-Монтаж видеороликов 

-Поддержка проектов 

-Разработка приложений 

Сайт: http://vegaspr.ru

Группа: https://vk.com/vgspr

А вот почта: [email protected]

Если, вас заинтересовало то пишите на почту, или же в ответ на это сообщение. Или позвоните по тел.8(8352)355-404

Всем удачи!