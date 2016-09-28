Здравствуйте, я представляю компанию "Вегас ".
Хотелось бы ознакомить вас, с нашими услугами, занимаемся разработкой сайтов, видео, приложений любой сложности, абсолютно любой.
Landing Page. Проектирование, дизайн, верстка при помощи HTML5 и CSS3.
Мы выполнили более 400 проектов различной сложности - визитки, статейники, новостники, каталоги, доски объявлений, магазины, лендинги, форумы, видео, флаера, баннера и т.д..
Что касаемо цен - они у нас сугубо индивидуальные и демократичные, мы не жадные и хорошим людям делаем хорошие скидки.
Наш не полный спектр услуг:
-Создание сайтов
-Раскрутка сайтов
-Разработка логотипов
-Дизайн полиграфической продукции
-Дизайн веб-баннеров, аватаров и прочего
-Дизайн групп
-Монтаж видеороликов
-Поддержка проектов
-Разработка приложений
Сайт: http://vegaspr.ru
Группа: https://vk.com/vgspr
А вот почта: [email protected]
Если, вас заинтересовало то пишите на почту, или же в ответ на это сообщение. Или позвоните по тел.8(8352)355-404
Всем удачи!