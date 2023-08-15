Медицинские статьи от врача-педиатра с 16 летней практикой.

Здравствуйте, уважаемый заказчик!

Прежде чем мы приступим к обсуждению проекта, расскажу немного о себе:

• Получила высшее медицинское образование, моя основная специализация — общая педиатрия, дополнительная — неонатология.

• Общий медицинский стаж работы 16 лет, из которых 6 лет проработала в отделении реанимации новорожденных и 10 – в детском отделении. Посему знаю о детях все и даже больше: с момента их рождения и до совершеннолетия. На сегодняшний день продолжаю работать по своей специальности и являюсь врачом высшей категории.

• Всегда придерживаюсь одного из главных принципов медицины – «Не навреди».

• Постоянно повышаю свою квалификацию, участвую в различных семинарах по линии ВОЗ и ЮНИСЕФ. Это позволяет мне пополнять свои знания и быть в курсе новинок области медицины.

• Дополнительное обучение навыкам и умениям веб-райтера: несколько профессиональных тренингов и коучинг «Взлет веб-райтера» в школе Сергея Трубадура.

• Пишу тексты для глобальной сети уже около двух лет.

• С удовольствием и знанием дела создаю уникальные статьи для обычных пользователей, специалистов и поисковиков.

• Мои тексты отличаются живостью языка, легкостью восприятия и правильным оформлением. При этом они грамотны и профессиональны с медицинской точки зрения, содержат массу полезной и достоверной информации.

• Уважаю заказчика и слышу его.

• Создаю тексты в различных жанрах: статья-инструкция, статья-описание, статья-проблема, статья-отзыв и т.д.

• Никогда не исчезаю без предупреждения.

• Работу всегда сдаю в срок.

Прилагаю ссылку на основной аккаунт

https://www.free-lance.ru/users/vel_vel/

А теперь принимаемся за работу! Напишите мне прямо сейчас! Мы все обсудим и найдем наиболее оптимальные варианты решения ваших задач!

С уважением,

Валентина пишущий педиатр.