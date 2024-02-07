Таргетолог и SMM специалист

Работаю таргетологом более 2 лет.

Имею 10 лет опыта в маркетинге,

в мировых компаниях, таких как:

Carlsberg, Mars, Mondelez, Beeline.

И знаю как построен рынок и как взаимодействовать с ним.

В работе гарантирую:

> Поток лидов и заявок

> Привлечение вовлеченной аудитории

>Рост подписчиков.

> Вовлеченность в проект

>Работу с блокировками

У меня есть опыт в разных нишах, таких как:

> Бьюти услуги

> Здоровье

> Недвижимость

> E-Commerce

> Инфобизнеc

Буду рад сотрудничать с вами. Пишите мне.