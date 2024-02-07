Таргетолог и SMM специалист
Работаю таргетологом более 2 лет.
Имею 10 лет опыта в маркетинге,
в мировых компаниях, таких как:
Carlsberg, Mars, Mondelez, Beeline.
И знаю как построен рынок и как взаимодействовать с ним.
В работе гарантирую:
> Поток лидов и заявок
> Привлечение вовлеченной аудитории
>Рост подписчиков.
> Вовлеченность в проект
>Работу с блокировками
У меня есть опыт в разных нишах, таких как:
> Бьюти услуги
> Здоровье
> Недвижимость
> E-Commerce
> Инфобизнеc
Буду рад сотрудничать с вами. Пишите мне.
Портфолио
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Социальные сети (SMM и SMO)
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$5/час
от $100от 1 дня
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