рисование персонажей и иллюстраций, 3д моделирование
„Хорошее начало не мелочь, хотя и начинается с мелочи.“
Здравствуйте, я Антон являюсь 2d и 3d художником. В этой сфере уже два года, за это время очень полюбил свое дело и хочу стать лучшим.
какую работу я выполняю:
-концепт-арт персонажа
-пиксель арт
-иллюстрации
-создание low-poly моделей
-создание mid-poly моделей
-(рендер для моделей)
примеры работ artstation.veliossar
почему стоит со мной работать:
-работа будет выполнена вовремя
-неконфликтное общение
оплатить можно на qiwi, ЮMoney, карту Visa
писать сюда или на почту [email protected]
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Медальон ведьмака 3д модель для печати36 просмотров
- 3д модель евангелион40 просмотров
- Иллюстрации по берсерку38 просмотров
- Иллюстрация35 просмотров
- Иллюстрация32 просмотра
- Иллюстрация25 просмотров