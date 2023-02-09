рисование персонажей и иллюстраций, 3д моделирование

„Хорошее начало не мелочь, хотя и начинается с мелочи.“

Здравствуйте, я Антон являюсь 2d и 3d художником. В этой сфере уже два года, за это время очень полюбил свое дело и хочу стать лучшим.

какую работу я выполняю:

-концепт-арт персонажа

-пиксель арт

-иллюстрации

-создание low-poly моделей

-создание mid-poly моделей

-(рендер для моделей)

примеры работ artstation.veliossar

почему стоит со мной работать:

-работа будет выполнена вовремя

-неконфликтное общение

оплатить можно на qiwi, ЮMoney, карту Visa

писать сюда или на почту [email protected]