Есть техническое задание. Проект не сложный. Желательно конечно использовать самопис, чтобы не было ничего лишнего в админке, но если посчитаете нужным использовать готовые CMS то так тому и быть... От Вас уважаемые ...
- $500Веб-программирование13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Есть техническое задание. Проект не сложный. Желательно конечно использовать самопис, чтобы не было ничего лишнего в админке, но если посчитаете нужным использовать готовые CMS то так тому и быть... От Вас уважаемые ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать аналог сайта cs-servera.net , но сделать его более грамотно, а так же добавить какой-то функционал. От движка хотелось бы - простоты и удобства пользования, быстродействия, возможности легко изменять внешний ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $450
Весь желаемый функционал написан в так скажем "ТЗ" :). Жду сроки. Желательно люди с Украины, но это не обязательно. Главное подход!Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад