vera93

Вера Вальшонок vera93

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Требуются авторы для написания студенческих работ

Требуются авторы для написания студенческих работ по техническим, правовым и экономическим дисциплинам. Требования: компетентность и опыт написания студенческих работ, наличие компьютера и доступа в Интернет, ответственность, пунктуальность. Приветствуются преподаватели вузов, аспиранты, высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт написания дипломных, курсовых, контрольных и других студенческих работ. Преимущества работы с нашей компанией: исполнитель сам определяет стоимость заказа, у исполнителя свободный график работы по удаленному доступу. Оплата работ каждые 2 недели. Центр образования и консалтинга "Дипломмастер" г. Новополоцк, ул. Юбилейная, 2а, каб. 325 8-033-379 37 82 [email protected]

  • Требуются авторы для написания студенческих работ

    $300

    Требуются авторы для написания студенческих работ по экономическим дисциплинам. Требования: компетентность и опыт написания студенческих работ, наличие компьютера и доступа в Интернет, ответственность, пунктуальность. Приветствуются преподаватели вузов, аспиранты, высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт написания дипломных, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад