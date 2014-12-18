Требуются авторы для написания студенческих работ

Требуются авторы для написания студенческих работ по техническим, правовым и экономическим дисциплинам. Требования: компетентность и опыт написания студенческих работ, наличие компьютера и доступа в Интернет, ответственность, пунктуальность. Приветствуются преподаватели вузов, аспиранты, высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт написания дипломных, курсовых, контрольных и других студенческих работ. Преимущества работы с нашей компанией: исполнитель сам определяет стоимость заказа, у исполнителя свободный график работы по удаленному доступу. Оплата работ каждые 2 недели. Центр образования и консалтинга "Дипломмастер" г. Новополоцк, ул. Юбилейная, 2а, каб. 325 8-033-379 37 82 [email protected]