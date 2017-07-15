vera_yureva

Вера Юрьева vera_yureva

 
23 годаРоссия/Екатеринбург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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50 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$3
10 баллов
6 лет назад
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Отличный исполнитель, выполнила заказ качественно и в срок.
Благодарю за хороший заказ и отзывчивость
Ответный отзыв