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Вера Юрьева
vera_yureva
vera_yureva
23 года
Россия
/
Екатеринбург
6 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Татьяна
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50 лет
Россия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
19 отзывов
$3
10 баллов
6 лет назад
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Отличный исполнитель, выполнила заказ качественно и в срок.
Благодарю за хороший заказ и отзывчивость
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Отзывы заказчиков
1
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