Разработчик сайтов на Тильде с нуля | Веб-дизайнер

Здравствуйте, меня зовут Вероника. Я веб-дизайнер и я разрабатываю сайты на "Tilda" с нуля.



Для хорошей конверсии и привлечения потенциальных клиентов на сайт, его структуру и наполнение контентом осуществляю на основе проведенного анализа конкурентов (их сильных и слабых сторон), а также анализа целевой аудитории.



Создаю прототипы (макеты) и создаю дизайн сайтов в Figma и Adobe Photoshop, верстаю в Tilda, адаптирую сайт под все виды устройств (мобильные телефоны, планшеты), подключаю онлайн-оплату, доменное имя, устанавливаю безопасное соединение https, SEO-настройки, счётчики аналитики и другое.



Бесплатно помогаю в написании текстов, а также подберу классные референсы по вашей тематике.



После передачи и запуска готового сайта бесплатная поддержка 10 дней. А также консультация по дальнейшей самостоятельной работе с платформой Tilda.



Навыки