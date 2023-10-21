Здравствуйте, меня зовут Вероника. Я веб-дизайнер и я разрабатываю сайты на "Tilda" с нуля.
Для хорошей конверсии и привлечения потенциальных клиентов на сайт, его структуру и наполнение контентом осуществляю на основе проведенного анализа конкурентов (их сильных и слабых сторон), а также анализа целевой аудитории.
Создаю прототипы (макеты) и создаю дизайн сайтов в Figma и Adobe Photoshop, верстаю в Tilda, адаптирую сайт под все виды устройств (мобильные телефоны, планшеты), подключаю онлайн-оплату, доменное имя, устанавливаю безопасное соединение https, SEO-настройки, счётчики аналитики и другое.
Бесплатно помогаю в написании текстов, а также подберу классные референсы по вашей тематике.
После передачи и запуска готового сайта бесплатная поддержка 10 дней. А также консультация по дальнейшей самостоятельной работе с платформой Tilda.
Навыки
Figma
Tilda
Adobe Photoshop
Разработка сайтов на Tilda
Разработка сайтов под ключ
Разработка логотипов
Дизайн баннеров
Дизайн сайтов
Adobe After Effects
Adobe Illustrator
Stable Diffusion
Портфолио
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