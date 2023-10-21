verabarashmailru

Вероника Бараш verabarashmailru

 
25 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Разработчик сайтов на Тильде с нуля | Веб-дизайнер

Здравствуйте, меня зовут Вероника. Я веб-дизайнер и я разрабатываю сайты на "Tilda" с нуля.

Для хорошей конверсии и привлечения потенциальных клиентов на сайт, его структуру и наполнение контентом осуществляю на основе проведенного анализа конкурентов (их сильных и слабых сторон), а также анализа целевой аудитории.

Создаю прототипы (макеты) и создаю дизайн сайтов в Figma и Adobe Photoshop, верстаю в Tilda, адаптирую сайт под все виды устройств (мобильные телефоны, планшеты), подключаю онлайн-оплату, доменное имя, устанавливаю безопасное соединение https, SEO-настройки, счётчики аналитики и другое.

Бесплатно помогаю в написании текстов, а также подберу классные референсы по вашей тематике.

После передачи и запуска готового сайта бесплатная поддержка 10 дней. А также консультация по дальнейшей самостоятельной работе с платформой Tilda.

Навыки

  • Figma

  • Tilda

  • Adobe Photoshop

  • Разработка сайтов на Tilda

  • Разработка сайтов под ключ

  • Разработка логотипов

  • Дизайн баннеров

  • Дизайн сайтов

  • Adobe After Effects

  • Adobe Illustrator

  • Stable Diffusion

Портфолио

Баннеры
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
#1447
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$15/час
от $30от 2 дней
#1669
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$20/час
от $200от 3 дней
#1806
Дизайн сайтов
нет отзывов
$15/час
от $150от 3 дней
#3207