Создание рекламных компаний в Яндекс Директ

Опытный Директолог по настройке контекстной рекламы Яндекс Директ.

Занимаюсь созданием рекламных компаний в Яндексе (сети, поиск).

Предлагаю свои услуги по созданию и продвижению компаний и услуг в Яндексе.

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Что я делаю:

1) Настраиваю отдельно поиск, РСЯ

2) Отбираю продающие запросы

3) Составляю уникальные тематические объявления (1 запрос или группа одинаковая=1 объявление) . 4) Добавляю быстрые ссылки + другие настройки

5) Делаю постклик анализ. Убираю неэффективные ключи.

6) Со старта ставлю минимально допустимую цену на клик, потом начинаю поднимать. Это оптимально для продаж конкретного продукта или услуги.

7) В зависимости от цели клиента и его бюджета, использую любую стратегию. Создание объявлений, которые будут показываться на сайтах партнерах Яндекса (десятки тысяч сайтов) в виде баннера (картинка и текст).

Увеличение охвата аудитории в 5 раз. Цена за клик в РСЯ в среднем на 70% ниже, чем на поиске.

Настройка на поиске, сбор ключевых фраз, создание обьявлений.

Индивидуальный подход.

Работа на результат.

Аудит сайта (или существующей рк)

Советы по улучшению.

Сбор ключевых фраз (составление семантики)

Метрика, цели, ретаргетинг.

Составление объявлений (написание продающих заголовков и текстов)

Установка необходимых настроек и внедрение стратегических действий.

Оптимизация, ведение, поддержание рекламной компании.

Создание тестовой реламной компании (по желанию)

Создание основной рекламной компании.