veritas7

Игнат Блажко veritas7

 
28 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
mCalf
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
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Задание выполнено отлично. Знание html и js на хорошем уровне. Рекомендую данного исполнителя. Надеюсь, ещё поработаем.
Отличный заказчик: четкое тз, на связи для уточнения деталей. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
sdemina
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Нужно зажечь лампочку на сайте
Отлично и быстро сделал работу. Очень довольна. Цена ниже сроки оперативнее. Супер.
Рекомендую к сотрудничеству, отличный заказчик: всегда на связи, оплата моментальная.
Ответный отзыв
rozmarin
Роман 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
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Отличная работа. Моментальное исполнение. На протяжении всего процесса верстки Игнат был на связи. Внес правки и незначительные доработки моментально. Спасибо. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Роман - отличный заказчик. Четкая постановка задачи, моментальная оплата. Постоянно был на связи для уточнения деталей. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
postfx3
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Разработка небольшой HTML5-игры
Хороший специалист по фронтенду, все сделал качественно и быстро. Будем сотрудничать и дальше.
Отличный заказчик: четко поставленная задача, легкость в общении, незамедлительная оплата.
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
от $20
от 1 дня
#814
Веб-программирование
1 отзыв
от $20
от 1 дня
#1067