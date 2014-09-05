Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
9 лет назад
Задание выполнено отлично. Знание html и js на хорошем уровне. Рекомендую данного исполнителя. Надеюсь, ещё поработаем.
Ответный отзыв
Отличный заказчик: четкое тз, на связи для уточнения деталей. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$20
10 баллов
9 лет назад
Отлично и быстро сделал работу. Очень довольна. Цена ниже сроки оперативнее. Супер.
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству, отличный заказчик: всегда на связи, оплата моментальная.
$10
10 баллов
9 лет назад
Отличная работа. Моментальное исполнение. На протяжении всего процесса верстки Игнат был на связи. Внес правки и незначительные доработки моментально. Спасибо. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Роман - отличный заказчик. Четкая постановка задачи, моментальная оплата. Постоянно был на связи для уточнения деталей. Рекомендую к сотрудничеству.
$30
10 баллов
9 лет назад
Хороший специалист по фронтенду, все сделал качественно и быстро. Будем сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
Отличный заказчик: четко поставленная задача, легкость в общении, незамедлительная оплата.
HTML-верстка
3 отзыва
от $20
от 1 дня
#814
Веб-программирование
1 отзыв
от $20
от 1 дня
#1067