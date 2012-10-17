Грамотный копирайтинг, рекламные обзоры,

- Написание (Копирайт) уникальных статей на любые темы и в короткие сроки;

- Рерайт статей на любые темы (уникальность до 98%);

- Контент для сайтов;

- Курсовые;

- Отзывы и комментарии на форумах о сайте или продукте (реклама);

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Опыт работы в сфере редакции более 3-х лет;

Опыт в написании обзоров, отзывов услуги, товара, сайта - более 2-х лет.

Опыт написания рекламо-притягивающих текстов более 1-го года.

Качественно, оптимально-быстро, с полным соответствием по запросу заказчика.