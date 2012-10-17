Грамотный копирайтинг, рекламные обзоры,
- Написание (Копирайт) уникальных статей на любые темы и в короткие сроки;
- Рерайт статей на любые темы (уникальность до 98%);
- Контент для сайтов;
- Курсовые;
- Отзывы и комментарии на форумах о сайте или продукте (реклама);
--------------------------------------------------------------------------------------------
Опыт работы в сфере редакции более 3-х лет;
Опыт в написании обзоров, отзывов услуги, товара, сайта - более 2-х лет.
Опыт написания рекламо-притягивающих текстов более 1-го года.
Качественно, оптимально-быстро, с полным соответствием по запросу заказчика.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
11 лет назад
Около месяца уже заказываю у данного исполнителя копирайт и рерайтинг статьи, исполнение очень грамотное и оперативное, очень нравится отношение к заказам. 10 балов!