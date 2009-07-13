Сайты под ключ, любой сложности.

Вашей компании предстоит решающий момент – выбор рекламного агентства. Сейчас свои услуги предлагают столько рекламных агентств, что в пору растеряться. Однако не всегда эти услуги будут качественными. Иногда одна неверно разработанная рекламная акция может испортить весь бизнес. Поэтому к выбору агентства, которому вы доверите показать всем лицо вашей компании, желательно подходить тщательно.

Рекламное агентство "Vernalis Agency" предлагает вашему вниманию широчайший спектр услуг по созданию имиджа вашей компании. Начав работать с нами, вам не придётся отдельно искать, скажем, специалистов по маркетингу, отдельно – специалистов по полиграфическим услугам, и отдельно – по рекламному текстилю. Всё, что необходимо для проведения качественной рекламной кампании, а также для изготовления и упаковки подарков, вы найдёте у нас. Согласитесь, это очень удобно, когда все ваши заказы выполняет одно агентство: это поможет вам сэкономить время, деньги, да и нервы.

Мы работаем с такими традиционными заказами, как: изготовление этикеток, изготовление рекламных сувениров, производство упаковки. Но это не всё! Если вам необходимы корпоративные подарки или запоминающиеся рекламные сувениры – мы предложим сотни оригинальных идей, благодаря которым у ваших клиентов и партнёров надолго останутся приятные воспоминания о вашей компании. А это значит, что они захотят сотрудничать с вами снова и снова.

Когда же вы хотите громко заявить о себе и найти больше клиентов, то вам понадобится широкомасштабная рекламная акция, начиная от маркетинговой стратегии и заканчивая созданием собственного сайта в Интернете. "Vernalis Agency" предоставляет btl услуги, после которых о вас заговорят все.

Если ваша компания занимается торговлей, то мы сделаем для вас pos материалы, которые представят ваш товар в наиболее выгодном свете. Кстати, покупателей можно привлечь не только этим, но и упаковкой подарков, прямо не выходя из магазина. Подарочная упаковка, разработанная нашими дизайнерами, станет шикарным дополнением к любому подарку. Благодаря новым материалам для упаковки, ваши подарки не только будут великолепно смотреться, но и останутся в целости и сохранности, даже если им предстоит дальняя дорога и не слишком бережное обращение.

Если же вы задумали сделать корпоративный подарок или простой рекламный сувенир, то мы и здесь изготовим как подарочную упаковку, так и сам сувенир. Ведь производство рекламных сувениров и рекламного текстиля – также входит в сферу нашей деятельности, как и полиграфические услуги. Не важно, что это будет – небольшой календарик с логотипом вашей фирмы или тёплая куртка с вашей эмблемой – всё будет отменного качества. Ведь качество для нас – это самое главное.

Заглянув в наше портфолио, вы убедитесь в том, что высокое качество нашей продукции и услуг – это не просто красивые слова. А, ознакомившись со списком наших клиентов, вы поймёте, что у нас имеется богатый опыт в сфере рекламных и полиграфических услуг. И мы с радостью станем сотрудничать с вами, помогая вашей компании обрести своё лицо и привлекая к вашему бизнесу новых клиентов и партнёров.