Привет, я графический дизайнер. Я занимаюсь дизайном уже более трех лет, работал и с персональными заказами, и в брендиндиновом агентстве. Теперь решил перейти на фриланс для того, чтобы найти новые и интересные заказы, развиваться как дизайнер. Посмотрите моё портфолио, потому что работы лучше всего характеризуют дизайнера: http://vernik03.atwebpages.com/

Звоните мне:

﻿+380 98 23 76 729

Пишите мне:

﻿Telegram: https://t.me/vernik03 (@vernik03)

﻿Viber: viber://chat?number=%2B380982376729

﻿Em@il: [email protected]+