Привет, я графический дизайнер. Я занимаюсь дизайном уже более трех лет, работал и с персональными заказами, и в брендиндиновом агентстве. Теперь решил перейти на фриланс для того, чтобы найти новые и интересные заказы, развиваться как дизайнер. Посмотрите моё портфолио, потому что работы лучше всего характеризуют дизайнера: http://vernik03.atwebpages.com/
Звоните мне:
+380 98 23 76 729
Пишите мне:
Telegram: https://t.me/vernik03 (@vernik03)
Viber: viber://chat?number=%2B380982376729
Em@il: [email protected]+
Портфолио
- Баннер для "New Holland"74 просмотра
- XSport58 просмотров
- Журнал "2Гривні"62 просмотра
- KNUtell66 просмотров