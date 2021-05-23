Создаю макетов различных видов полиграфической продукции.

Разработка фирменного стиля, логотипов, этикеток.

Обработка фото – монтаж, восстановление, цветокоррекция. Также изготовление банеров для сайтов, иконок.

Наружная реклама: фасады, биллборды, вывески, сити-лайты, баннеры.

Выполнение архитектурной части, проектирование частных домов, парков, проектирование частных и коммерческих интерьеров. Услуги также включают создание концепции и чертежей:

Разработка планировочных решений с расстановкой мебели (без привязок, детализации и без указания конкретных моделей фабрик)-2-3 варианта.Выбор из предложенных вариантов окончательной планировки. Эскизы по 1-му на каждое основное помещение ( колажная подборка на аналогах).

Минимальный срок исполнения 1 день.

Навыки в программах:

• Графические редакторы- Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,Adobe Indisign .

• Архитектурное проектирование - ArchiCAD, Twinmotion.

• Визуализатор архитектурных проектов- ArtlantisStudio,V-ray, Twinmotion.

• Навыки работы с чертежами

Образование

Самарский государственный технический университет Академия строительства и архитектуры

архитектор-дизайнер, архитектурный факультет .