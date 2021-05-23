Создаю макетов различных видов полиграфической продукции.
Разработка фирменного стиля, логотипов, этикеток.
Обработка фото – монтаж, восстановление, цветокоррекция. Также изготовление банеров для сайтов, иконок.
Наружная реклама: фасады, биллборды, вывески, сити-лайты, баннеры.
Выполнение архитектурной части, проектирование частных домов, парков, проектирование частных и коммерческих интерьеров. Услуги также включают создание концепции и чертежей:
Разработка планировочных решений с расстановкой мебели (без привязок, детализации и без указания конкретных моделей фабрик)-2-3 варианта.Выбор из предложенных вариантов окончательной планировки. Эскизы по 1-му на каждое основное помещение ( колажная подборка на аналогах).
Минимальный срок исполнения 1 день.
Навыки в программах:
• Графические редакторы- Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,Adobe Indisign .
• Архитектурное проектирование - ArchiCAD, Twinmotion.
• Визуализатор архитектурных проектов- ArtlantisStudio,V-ray, Twinmotion.
• Навыки работы с чертежами
Образование
Самарский государственный технический университет Академия строительства и архитектуры
архитектор-дизайнер, архитектурный факультет .
Портфолио
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