veronikashoc

UX/UI Design

Привет! Я начинающий ux/ui дизайнер, открыта к новым интересным проектам. Недавно окончила курсы TeachMeSkills, где получила навыки владения Figma( Auto Layout, прототипирование, вайрфреймы, компоненты, ui-kit), проводила качественные и количественные исследования, изучала конкурентов для своего дипломного проекта.

Обо мне: Смотрю обучающие каналы на YouTube(Alexey Bychkov, Disarto, Max Shirko, Further). Люблю смотреть фильмы и сериалы, читать. Занимаюсь немного туризмом. Буду рада вам помочь в осуществлении ваших задумок