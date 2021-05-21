Цель:Разработать рекламный видео-креатив с высоким уровнем кликабельности (CTR) для мобильного фитнес приложения Требования: Длина видео: 15-20 секунд;Видео должно быть цепляющим с самой первой секунды, чтобы люди перестали прокручивать свою ленту в ФБ ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- $31Видеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
Цель: Разработать рекламный видео-креатив с высоким уровнем кликабельности (CTR) для мобильного фитнес приложения Требования: Длина видео: 15-20 секунд;Видео должно быть цепляющим с самой первой секунды, чтобы люди перестали прокручивать свою ленту ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $32
Цель: Разработать рекламный видео-креатив с высоким уровнем кликабельности (CTR) для мобильного фитнес приложения Требования: Длина видео: 15-20 секунд;Видео должно быть цепляющим с самой первой секунды, чтобы люди перестали прокручивать свою ленту ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт4 года назад
Отзывы фрилансеров
$35
10 баллов
4 года назад
Супер-заказчик! 🦸♀
Ответный отзыв
Всё классно!