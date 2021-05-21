verover

Вероника verover

 
35 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

masharella
Мария 
34 года
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
$35
10 баллов
4 года назад
Разработать видео-креатив для рекламы в ФБ для мобильного приложения
Супер-заказчик! 🦸♀
Всё классно!
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