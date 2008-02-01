переводчик корейского языка

Большой опыт письменных и устных переводов (совещания, бизнес-переговоры, официальные мероприятия).

Большая часть письменных переводов касалась технической, финансовой, экономической и юридической тематики. Много переведенных технических инструкций, таможенных документов, финансовой отчетности, договоров.

Опыт работы в компаниях:

ОАО Банк "БЦК-Москва" (04.2014 - 12.2014

- устный последовательный перевод (корейский язык) во время встреч, совещаний, конференц-звонков;

- письменные переводы (корейский язык) финансовой и бухгалтерской отчетности и документации;

- языковое сопровождение главы департамента.

Самсунг, Группа компаний (12.2013 - 03.2014)

Ассистент руководителя проекта технический поддержки Олимпийских Игр в Сочи 2014

- устные последовательные переводы (кор. язык);

- ведение письменной отчетности на корейском языке по показателям работы технических специалистов поддержки Самсунг

ООО «СРСС» (Samsung Russia Service Center) (03.2012 - 11.2013)

Специалист отдела планирования по закупке запчастей

- ведение бизнес-переписки с корейскими контрагентам;

- письменный перевод технической документации;

- языковая поддержка корейских сотрудников, командированных из головного офиса в Россию.

ООО «НВХ РУС» (01.2011 - 02.2012)

Менеджер по закупкам

- ведение бизнес-переписки по заказам и закупкам импортных материалов от корейских поставщиков;

- ведение таможенного оформления грузов (авиа, морских);

- письменные переводы технической документации;

- устный последовательный перевод во время совещаний.

Asia Railway Technology Co. Ltd (06.2010 - 12.2010)

Внештатный переводчик

- письменные переводы технических чертежей и планов сигнализации для метрополитена г. Алматы;

- сопровождение в командировках;

- устный последовательный перевод деловых встреч и совещаний с партнерами.

LatonaCo. Ltd. (06.2008 - 11.2008)

Менеджер по продажам

- ведение документов по продаже и поставке товара из Кореи на Дальний Восток;

- письменные технические переводы.

Nanami Trading Co. Ltd (02.2008 - 05.2008)

Менеджер-переводчик

- устный последовательный перевод во время ремонтных работ на российских судах в корейском порту г. Пусана;

- устные переводы бизнес-переговоров c партнёрами;

- составление и перевод ремонтных ведомостей и смет.