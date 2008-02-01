Большой опыт письменных и устных переводов (совещания, бизнес-переговоры, официальные мероприятия).
Большая часть письменных переводов касалась технической, финансовой, экономической и юридической тематики. Много переведенных технических инструкций, таможенных документов, финансовой отчетности, договоров.
Опыт работы в компаниях:
ОАО Банк "БЦК-Москва" (04.2014 - 12.2014
- устный последовательный перевод (корейский язык) во время встреч, совещаний, конференц-звонков;
- письменные переводы (корейский язык) финансовой и бухгалтерской отчетности и документации;
- языковое сопровождение главы департамента.
Самсунг, Группа компаний (12.2013 - 03.2014)
Ассистент руководителя проекта технический поддержки Олимпийских Игр в Сочи 2014
- устные последовательные переводы (кор. язык);
- ведение письменной отчетности на корейском языке по показателям работы технических специалистов поддержки Самсунг
ООО «СРСС» (Samsung Russia Service Center) (03.2012 - 11.2013)
Специалист отдела планирования по закупке запчастей
- ведение бизнес-переписки с корейскими контрагентам;
- письменный перевод технической документации;
- языковая поддержка корейских сотрудников, командированных из головного офиса в Россию.
ООО «НВХ РУС» (01.2011 - 02.2012)
Менеджер по закупкам
- ведение бизнес-переписки по заказам и закупкам импортных материалов от корейских поставщиков;
- ведение таможенного оформления грузов (авиа, морских);
- письменные переводы технической документации;
- устный последовательный перевод во время совещаний.
Asia Railway Technology Co. Ltd (06.2010 - 12.2010)
Внештатный переводчик
- письменные переводы технических чертежей и планов сигнализации для метрополитена г. Алматы;
- сопровождение в командировках;
- устный последовательный перевод деловых встреч и совещаний с партнерами.
LatonaCo. Ltd. (06.2008 - 11.2008)
Менеджер по продажам
- ведение документов по продаже и поставке товара из Кореи на Дальний Восток;
- письменные технические переводы.
Nanami Trading Co. Ltd (02.2008 - 05.2008)
Менеджер-переводчик
- устный последовательный перевод во время ремонтных работ на российских судах в корейском порту г. Пусана;
- устные переводы бизнес-переговоров c партнёрами;
- составление и перевод ремонтных ведомостей и смет.