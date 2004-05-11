Идеальная верстка по макету! Точно в срок!
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Адаптивная верстка.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Комментарии.
- Хорошо владею HTML5/CSS3. Все аккуратно, по полочками, адекватное название классов. CSS - анимация. Попиксельная верстка. (Лендинги, сайты-визитки, интернет-магазины,).
- JavaScript, jQuery - да, подключить и запилить готовое решение под свои нужды, нет проблем. Понимаю логику, код (в том числе и чужой), но с 0 на JavaScript не пишу. Могу только повесить события на idшники или что то в этом роде.
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
- Сбербанк Онлайн.
- WebMoney (WMZ, WMR).
- QIWI
- Email: [email protected]
- WhatsApp
- Telegram
С надеждой на сотрудничество,
Андрей Майер.
Действие аккаунта приостановлено!