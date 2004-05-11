verstkaa

Андрей verstkaa

 
20 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Идеальная верстка по макету! Точно в срок!

Знания, умения, навыки:
  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Адаптивная верстка.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Комментарии.
  • Хорошо владею HTML5/CSS3. Все аккуратно, по полочками, адекватное название классов. CSS - анимация. Попиксельная верстка. (Лендинги, сайты-визитки, интернет-магазины,).
  • JavaScript, jQuery - да, подключить и запилить готовое решение под свои нужды, нет проблем. Понимаю логику, код (в том числе и чужой), но с 0 на JavaScript не пишу. Могу только повесить события на idшники или что то в этом роде.
Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Сбербанк Онлайн.
  • WebMoney (WMZ, WMR).
  • QIWI
Контакты

Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом!

С надеждой на сотрудничество,

Андрей Майер.