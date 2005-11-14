veta

Здравствуйте!

Меня зовут Светлана. Я занимаюсь разработками сайтов на конструкторе Tilda.

-Создам Вам креативный лендинг, сайт визитку или интернет магазин.

-Также я рисую иконки, логотипы, баннеры для соц.сете и иллюстрации в Adobe Illustrator!

-Сделаю сайт адаптивным под все устройства!

Обращайтесь, буду рада помочь Вам!)

Почему Tilda?

Данная платформа понятная и удобная, которая даёт Вам возможность самим редактировать сайт или обновлять данные. С этим если что помогу !)