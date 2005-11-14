veta
Здравствуйте!
Меня зовут Светлана. Я занимаюсь разработками сайтов на конструкторе Tilda.
-Создам Вам креативный лендинг, сайт визитку или интернет магазин.
-Также я рисую иконки, логотипы, баннеры для соц.сете и иллюстрации в Adobe Illustrator!
-Сделаю сайт адаптивным под все устройства!
Обращайтесь, буду рада помочь Вам!)
Почему Tilda?
Данная платформа понятная и удобная, которая даёт Вам возможность самим редактировать сайт или обновлять данные. С этим если что помогу !)
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