veta_makarevich

Елизавета veta_makarevich

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Редактор, копирайтер, писатель

Я студентка Литературного института им. А.М.Горького. 

Занимаюсь:

- копирайтингом;

- редактурой;

- написанием статей и художественных текстов.

Грамотна, выполняю задания оперативно и строго следуя требованиям заказчика. Отзывчива, пунктуальна и стремлюсь к профессиональному росту.

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Отзывы заказчиков

Eva_Golyb
Ева 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Название товара
Просто ОТЛИЧНО! все понравилось. Быстро. Не дорого. Грамотно. Спасибо. Работаем дальше.
Отличный работодатель, подробно объясняет задание, быстро принимает работу, тотчас же оплачивает. 10/10
Ответный отзыв