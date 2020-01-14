Редактор, копирайтер, писатель
Я студентка Литературного института им. А.М.Горького.
Занимаюсь:
- копирайтингом;
- редактурой;
- написанием статей и художественных текстов.
Грамотна, выполняю задания оперативно и строго следуя требованиям заказчика. Отзывчива, пунктуальна и стремлюсь к профессиональному росту.
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- Художественный текст85 просмотров
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
5 лет назад
Просто ОТЛИЧНО! все понравилось. Быстро. Не дорого. Грамотно. Спасибо. Работаем дальше.
Ответный отзыв
Отличный работодатель, подробно объясняет задание, быстро принимает работу, тотчас же оплачивает. 10/10